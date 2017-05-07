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"الكاف" يختار محمد الحنفى لإدارة مواجهة صن داونز وسان جورج بدورى الأبطال
الحكم محمد الحنفي

"الكاف" يختار محمد الحنفى لإدارة مواجهة صن داونز وسان جورج بدورى الأبطال

2017-05-07 15:37:05
أ ش أ

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ، الحكم الدولي المصري محمد الحنفي لإدارة مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وسان جورج الأثيوبي بدوري المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى جوهانسبرج يوم 13 مايو الجاري ، ويدير المباراة طاقم مصري بالكامل بقيادة الحنفي ويعاونه تحسين أبوالسادات وضياء السكران وأمين عمر حكما رابعا.

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