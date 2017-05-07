لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟

أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ ...