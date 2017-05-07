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وزير كويتي: زيارة السيسي تاريخية.. ومصر قلب الأمة العربية
الرئيس عبد الفتاح السيسي وامير الكويت صباح الأحمد آل صباح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وامير الكويت صباح الأحمد آل صباح

وزير كويتي: زيارة السيسي تاريخية.. ومصر قلب الأمة العربية

2017-05-07 15:34:19
محيط - خالد الريس

وصف الشيخ محمد عبد الله الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، أن العلاقات المصرية الكويتية ترجع إلى عقود من الزمان، مرحبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت التي وصفها بـ”التاريخية”.
وأعلن الصباح في مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير صباح الأحمد آل صباح أمير الكويت كان بعيد عن البروتوكولات الدبلوماسية الرسمية، مشيرا إلى أنه “كان من القلب للقلب”.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والكويت واستمرارها، مؤكدا أن الجميع ينظر لمصر على أنها قلب الأمة العربية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى الكويت اليوم الأحد للقاء الأمير صباح الأحمد آل صباح أمير الكويت، لمناقشة أخر المستجدات وسبل تعزيز التعاون بينهما.

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