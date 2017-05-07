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21 مايو.. الحكم في استئناف «ممدوح عباس» على حبسه
ممدوح عباس

21 مايو.. الحكم في استئناف «ممدوح عباس» على حبسه

2017-05-07 15:30:32

قررت محكمة مستأنف العجوزة، تحديد جلسة 21 مايو، للحكم فى استئناف رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق على حبسه 6 أشهر، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 25306 لسنة 2016 مستأنف العجوزة، قيام ممدوح محمد فتحى عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بإصدار شيكات بدون رصيد، وقضت محكمة جنح العجوزة بحبسه شهر 6 أشهر مع الشغل.

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