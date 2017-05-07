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العضو المنتدب للتجاري "وفا بنك" : حصتنا السوقية حوالي ١.٥٪ في مصر
مجموعة التجارى

العضو المنتدب للتجاري "وفا بنك" : حصتنا السوقية حوالي ١.٥٪ في مصر

2017-05-07 15:29:55
محيط ـ محمد منصور ومحمود زايد

قالت هالة صقر ، العضو المنتدب للبنك التجاري وفا بنك ، ان حصة البنك في السوق المصري، تصل الى حوالي من ١٪ الى ١.٥٪ .

واضافت صقر ، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن شراء البنك التجاري وفا بنك ، لبنك باركليز مصر، ان البنك يسعى الى تطبيق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ، بنسبة ٢٠٪ من المحفظة الاستثمارية لكل بنك، مؤكدة ان البنك يسعى للوصول الى هذه النسبة بنسبة كبيرة من محفظته الاستثمارية.

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