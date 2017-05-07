قالت هالة صقر ، العضو المنتدب للبنك التجاري وفا بنك ، ان حصة البنك في السوق المصري، تصل الى حوالي من ١٪ الى ١.٥٪ .

واضافت صقر ، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن شراء البنك التجاري وفا بنك ، لبنك باركليز مصر، ان البنك يسعى الى تطبيق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ، بنسبة ٢٠٪ من المحفظة الاستثمارية لكل بنك، مؤكدة ان البنك يسعى للوصول الى هذه النسبة بنسبة كبيرة من محفظته الاستثمارية.