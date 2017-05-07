تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد/ أولى جلسات الاسبوع/ وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين قابلها شراء انتقائي من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفرد الأجانب والعرب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5ر2 مليار جنيه ليصل إلى 98ر661 مليار جنيه عند الاغلاق ، بعد تداولات اجمالية بلغت 6ر732 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 14ر0 في المائة ليغلق عند 15ر12692 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 95ر0 في المائة ليصل إلى 71ر597 نقطة.

وسجل مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بلغت نسبته 69ر0 في المائة لينهي تعاملات أول أيام الأسبوع عند مستوى 4ر1369 نقطة.