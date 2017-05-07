قال الدكتور محمد الكتاني ، الرئيس والمدير العام للبنك التجاري وفا بنك، ان احد اهم الانشطه التي يعتمد عليها البنك في استثمارته هي تحويلات المغربين في الخارج الذين يصل عددهم إلى ٤ ملايين مغربي يعملون بالخارج من خلال شركة وفا كاش.

واضاف الكتاني ، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن شراء بنك التجاري وفا بنك لحصة بنك باركليز مصر، ان العاملين المصريين في الخارج يصل عددهم الى ١٨ مليون مصري، يسعى البنك الى ان يكون وسيلة لاجتذاب تحويلاتهم الى داخل مصر.