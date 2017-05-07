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رئيس التجاري "وفا بنك": "وفا كاش" يخدم ٤ ملايين مغربي يعملون في الخارج
مجموعة التجارى

رئيس التجاري "وفا بنك": "وفا كاش" يخدم ٤ ملايين مغربي يعملون في الخارج

2017-05-07 15:27:08
محيط ـ محمد منصور_ محمود زايد

قال الدكتور محمد الكتاني ، الرئيس والمدير العام للبنك التجاري وفا بنك، ان احد اهم الانشطه التي يعتمد عليها البنك في استثمارته هي تحويلات المغربين في الخارج الذين يصل عددهم إلى ٤ ملايين مغربي يعملون بالخارج من خلال شركة وفا كاش.

واضاف الكتاني ، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن شراء بنك التجاري وفا بنك لحصة بنك باركليز مصر، ان العاملين المصريين في الخارج يصل عددهم الى ١٨ مليون مصري، يسعى البنك الى ان يكون وسيلة لاجتذاب تحويلاتهم الى داخل مصر.

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