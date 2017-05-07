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قاضي التحقيق يطلب رفع الحصانة عن «نجل الشاذلي»
كمال الشاذلي

قاضي التحقيق يطلب رفع الحصانة عن «نجل الشاذلي»

2017-05-07 15:23:44

طالب المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلى، من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن معتز نجل كمال الشاذلي، عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وذلك لاتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.

وأمر قاضي التحقيق قوات الأمن بدار القضاء العالى برئاسة العميد حسن عبد الغفار، بالقبض علي محمد نجل كمال الشاذلى الأكبر بعد جلسة تحقيق لمدة ساعة ونصف ووضع الكلابشات بيده وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه.

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