يبدأ 161 ألفا و801 طالبا وطالبة يوم الاثنين امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية بالجيزة داخل 794 لجنة.

وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، إن مديرية التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الابتدائية وإعداد جميع التجهيزات وتوفير كل سُبل الراحة اللازمة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، لافتا إلى أنه تم توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب ومراجعة وسائل التهوية الخاصة باللجان.

وأضاف الدالي أنه تم اتخاذ الإجراءات التأمينية بالمدارس حتى تمر الامتحانات بصورة جيدة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لاستقبال جميع الشكاوى الناتجة عن الامتحانات من جميع المدارس والتعامل الفوري معها.

وكلف المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم.

من جانبه، قال وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة سعيد عبد الله، إنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات في اليوم الأول بمادة اللغة العربية، واليوم الثاني في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، واليوم الثالث في مادتي العلوم واللغة الأجنبية، واليوم الرابع في مادة الدراسات الاجتماعية.