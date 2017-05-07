أصدر المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلى، قرارًا بمنع أسرة كمال الشاذلي، نجل عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى بالكامل من السفر لاتهامهما بالتربح والكسب غير المشروع ومنعهم من التصرف فى أموالهم.

وأمر قاضي التحقيق قوات الأمن بدار القضاء العالى برئاسة العميد حسن عبد الغفار، بالقبض علي محمد الابن الاكبر لكمال الشاذلى بعد جلسة تحقيق لمدة ساعة ونصف ووضع الكلابشات بيده وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه وطالبت برفع الحصانه عن معتز نجل الشاذلى الاكبر.