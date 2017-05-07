تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، مسئولية الانفجار الذي وقع أمس، بالقرب من المسجد الذهبي، بالأحياء القديمة بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 أخرين على الأقل .

وذكرت الشرطة الفلبينية - حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأحد - أن طردا انفجر في وقت متأخر أمس، في حي كويابو وسط مانيلا أسفر عن مقتل شخصين في مركز شيعي، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين .

وأوضحت السلطات أن انفجارا آخرا وقع بعد ساعتين بالقرب من مكان الحادث الأول وأصاب شرطيين كانا يساعدان في تأمين المنطقة والتحقيق في التفجير.

يذكر أن انفجارا وقع - قبل أكثر من أسبوع - في (كيابو) في وقت كان قادة دول جنوب شرق آسيا يعقدون قمة ، وأدى إلى إصابة 14 شخصا.