قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط الدكتور محمد نوح ، إن المديرية وضعت خطة لتنظيم 14 قافلة علاجية مجانية بقرى ونجوع المحافظة، وذلك خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر القادم، وستضم تخصصات طبية متنوعة للكشف وإجراء التحاليل والعلاج على نفقة الدولة والأشعة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الأحد - أن خطة القوافل العلاجية تم وضعها بحيث يستفيد بها أكبر قدر من المواطنين في قرى ونجوع المحافظة، مشيراً إلى مشاركة أطباء متخصصين في كافة المجالات من مستشفيات المحافظة للفحص والكشف وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم العلاج اللازم ، فضلاً عن تحويل الحالات اللازم تحويلها إلى مستشفيات أسيوط وعلاجها على نفقة الدولة في حالة الحاجة لذلك.

وأشار نوح إلى أنه سيتم تنظيم قوافل علاجية خلال شهر يونيو بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم وبقرية عرب العوامر بمركز أبنوب، وخلال شهر يوليو المقبل بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط وبقرية بني عدي القبلية بمركز منفلوط ، أما في شهر أغسطس القادم فسيتم تنظيم قافلة علاجية بقرية البلايزة بمركز أبوتيج وبقرية العفاردة بساحل سليم، وخلال شهر سبتمبر بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط وبقرية القداديح بمركز أبنوب، وخلال شهر أكتوبر بقرية بني طالب بمركز الفتح وبقرية دشلوط بمركز ديروط ، مضيفاً أنه سيتم تنظيم قوافل علاجية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج وعزبة الأقباط “التضامن” بمركز البداري خلال شهر نوفمبر، وبقرية عرب الجهمة بمركز القوصية وبقرية عرب مطير بمركز الفتح خلال شهر ديسمبر القادم.