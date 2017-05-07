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18 يونيو.. الحكم في دعوى خلع زينة من «أحمد عز»
الفنانة زينة- الفنان أحمد عز

18 يونيو.. الحكم في دعوى خلع زينة من «أحمد عز»

2017-05-07 15:16:17

حجزت محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بتطليقها طلقة بائنة من الفنان أحمد عز إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

يذكر أن معتز الدكر محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

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