أكد حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن السفينة السياحية “حور جادة 1” تحمل على متنها 8 مصريين استغاثت من الغرق بمنطقة حماطة بمرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وقال إن جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، تلقت بلاغًا من المملكة العربية السعودية بأن سفينة سياحية تواجه الغرق بحماطة جنوب مرسى علم، وتم إبلاغ غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر لاتخاذ اللازم وإبلاغ القوات البحرية المصرية.

وأضاف أن السفينة تحمل على متنها 8 مصريين غير الطاقم.