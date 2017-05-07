التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء؛ للتعرف على أبرز الطلبات المتعلقة بتطوير البنية الإنشائية والرياضية بشمال سيناء منها استكمال تطوير الملاعب بمراكز شباب المحافظة بعد انتهاء الوزارة من تطوير 56 ملعباً، وتطوير مراكز شباب بئر العبد والعريش والمساعيد، ورفع كفاءة الاستاد الرياضي ونادي المعاقين، ودعم نادي أبو صقل بعد صعوده للدوري الممتاز ب.

ووجه وزير الشباب والرياضة بفتح المدينة الشبابية بالعريش و ملاعبها الرياضية أمام أبناء شمال سيناء، وتنفيذ مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بها خلال شهر رمضان المبارك، علاوة على تنظيم مجموعة من الرحلات لشباب سيناء خلال إجازة العام الدراسي لإتاحة الفرصة أماهم لزيارة أبرز المعالم السياحية بمختلف المحافظات لهم.

واتفق الوزير مع محافظ شمال سيناء على الانتهاء من جميع أعمال التطوير الجارية بالصالة المغطاة بالعريش وافتتاحها في 30 يونيو القادم، وتحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال ممارسة أبناء سيناء لمختلف الألعاب الرياضية بها مع تخصيص العائد منها للإنفاق على أنشطة مراكز الشباب وتطوير البنية الإنشائية بشمال سيناء.

كما وافق وزير الشباب على إدراج مراكز شباب العريش وبئر العبد والمساعيد ونادي المعاقين الرياضي ضمن خطة الوزارة لتطويرهم خلال الفترة القادمة، مع تقديم دعم مادي بمبلغ 50 ألف جنيه لنادي المعاقين، فضلا عن استضافة المعسكر التدريبي لنادي صقل الرياضي بمركز شباب الجزيرة في إطار خطة إعداد الفريق لمنافسات الدوري الممتاز (ب)، مع البحث عن آليات دعمه في الفترة القادمة.