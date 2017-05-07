يجري تطوير مشروع تقني إنساني اجتماعي في السعودية، من أجل مساعدة ذوي الإعاقات السمعية، وذلك من خلال تحويل الصوت، أو الكلمات المكتوبة، إلى لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة، من دون حاجة إلى مترجم.

الشركة التي تطور تطبيق “إحسان إنسان” ومقرها الرياض، تهدف إلى دمج الصم أو ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع بشكل أفضل، من خلال تسهيل تواصلهم مع الآخرين.

ويعمل التطبيق عن طريق التحدث، أو كتابة كلمات على الهاتف الذكي، لتجري بعد ذلك ترجمة الصوت أو الكلمات النصية المكتوبة إلى لغة الإشارة، الأمر الذي لا يحتاج إلى مترجم للغة الإشارة.

وأشاد أعضاء فريق التجربة بالتطبيق، مؤكدين نجاح التجارب التي أُجريت عليه خلال الآونة الأخيرة بالعاصمة السعودية.

ويعمل التطبيق الجديد حاليا باللغة العربية فقط، لكن الشركة المطورة تعتزم إدخال لغات أجنبية أخرى عديدة، تبدأها بجعل اللغة الإنجليزية بين لغات أخرى، في التجارب التي تجريها في المرحلة المقبلة.

ويقول مطورو التطبيق إنه ليس مجرد مترجم، لكنه يعتبر أيضا وسيلة لتحسين الاتصال مع الصم، من خلال عمله كنظام دردشة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق، جعله شخصيا، باختيار أحد الإصدارات الثمانية للتطبيق. وتشمل مراحل التطوير تمييز اللهجات العربية المختلفة.

والتطبيق متاح للتحميل مجانا، بهدف تجربته لمدة شهرين. وبعد مرور مرحلة التجربة سيتاح استخدامه بعشرين دولارا في العام.