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إيهاب لهيطة يتوجه إلى تونس لبحث ترتيبات استقبال بعثة منتخب مصر
ايهاب لهيطة

إيهاب لهيطة يتوجه إلى تونس لبحث ترتيبات استقبال بعثة منتخب مصر

2017-05-07 15:20:31
أ ش أ

غادر مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إيهاب لهيطة، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى تونس للوقوف على الترتيبات الخاصة باستقبال المنتخب المصري في الشهر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره التونسي على ملعب (رادس) يوم 10 يونيو المقبل، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ومن المقرر أن يزور إيهاب لهيطة، ملاعب التدريب التي ستستضيف الفراعنة في العاصمة التونسية، وكذلك فندق الإقامة والترتيبات الخاصة بالانتقالات، في إطار التحضير للقاء المرتقب، وسيعود إلى القاهرة مرة أخرى مساء غد الاثنين.

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