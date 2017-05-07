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التجاري وفا بنك: تقديم خدمات مصرفية للمصريين بالخارج
مجموعة التجارى وفا بنك

التجاري وفا بنك: تقديم خدمات مصرفية للمصريين بالخارج

2017-05-07 15:14:36
محيط– محمد منصور

قال الدكتور محمد الكتانى الرئيس ومدير عام التجارى وفا بنك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات لدينا، لذا نعمل على ترسيخ جهودنا  في تمويل هذا القطاع وهو أحد القطاعات التي تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بها.

وأشار الكتاني في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن استحواذ التجاري وفا بنك على باركليز مصر الى الاهتمام بتقديم خدمات مصرفية للمصريين بالخارج بجانب منتجات مصرفية للعديد من القطاعات.

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