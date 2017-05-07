 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 03:49 مساءً
روابط سريعة
حمام الشمس يشعرك بالبرد على الشاطئ في الصيف
حمام شمس

حمام الشمس يشعرك بالبرد على الشاطئ في الصيف

2017-05-07 15:47:54
وكالات

أكدت أحدث الدراسات أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ البحر في فصل الصيف, يرجع لأشعة الشمس .

وبينت الدراسة أن أشعة الشمس قد تهيج مستقبلات خلايا “الكانابينويد” الموجودة في الجهاز العصبي المركزي ، وبالتالي خلايا ” الكيراتينية الموجودة في الطبقة الخارجية في الجلد ” .

و أوضحت الدراسات أن  الحصول على حمام شمس يعد بمثابة إعطاء مخدر للجلد مما يسبب هذه الرجفة كرد فعل لأشعة الشمس على الجسم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3