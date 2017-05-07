حمام الشمس يشعرك بالبرد على الشاطئ في الصيف

أكدت أحدث الدراسات أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ البحر في فصل الصيف, يرجع لأشعة الشمس .

وبينت الدراسة أن أشعة الشمس قد تهيج مستقبلات خلايا “الكانابينويد” الموجودة في الجهاز العصبي المركزي ، وبالتالي خلايا ” الكيراتينية الموجودة في الطبقة الخارجية في الجلد ” .

و أوضحت الدراسات أن الحصول على حمام شمس يعد بمثابة إعطاء مخدر للجلد مما يسبب هذه الرجفة كرد فعل لأشعة الشمس على الجسم.