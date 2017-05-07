«الصحة»: ندرس مشاريع قرارات وقوانين «تحفيزية» لتحديد النسل2017-05-07 15:28:26
أكدت الدكتور مايسة شوقي نائب وزير الصحة لقطاع السكان، أن الوزارة مهتمة بأن تكون جميع قوانين الوزارة حول “تحديد النسل” دستورية.
وأعلنت مايسة شوقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك مشروعين قانونين وقرارين وزارين جاري دراستهم تمهيدا لإحالتهم على مجلس النواب، موضحة أن من بينهم مشروع قرار وزاري جاري وزارته بـ”منح نقاط تموينية اضافية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين”.
وأضافت أنه جاري الإعداد لحملة إعلانية لـ”تحديد النسل” سيتم اطلاقها قريبا لتوعية المواطنين حول أهمية “تحديد النسل” لتسهيل الاختيارات على المواطن.
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