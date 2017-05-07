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الهند تطلق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "جنوب آسيا"
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الهند تطلق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "جنوب آسيا"

2017-05-07 14:17:22

أطلقت الهند، اليوم، الصاروخ GSLV-F09، حاملا على متنه قمر الاتصالات الصناعي “جنوب آسيا”.

وأطلق الصاروخ، في تمام الساعة 14:27 بتوقيت موسكو، من مركز “ساتيش داوان” الفضائي، الواقع في جزيرة شريخاريكوتا بالقرب من شاطئ ولاية اندرا براديش الهندية.

ويعد هذا الإطلاق الـ4 للصاروخ باستخدام مرحلة تبريد الصاروخ هندية الصنع.

يذكر أن القمر الصناعي “جنوب آسيا” (GSAT-9) ستستخدمه 7 دول في المنطقة، وهي الهند وبنغلاديش ونيبال وبوتان وأفغانستان والمالديف وأفغانستان.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعلن العام 2014 أن بلاده ستتيح لتلك الدول المجاورة فرصة استخدام القمر الصناعي مجانا.

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