قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تحديد الفتاة المصابة بالإيدز بعد الإطلاع على دفاتر المستشفى، وسيتم تكليف المباحث للتحري عنها، مؤكدًا أن مرض الإيدز يمكن علاجه، كما أنهم يحافظون على سرية المريض.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” والمذاع عبر فضائية “دريم” اليوم الأحد، أن هدفهم عدم نقل المرض إلى الأشخاص الأصحاء، مضيفًا: “سيتم اليوم التوصل للفتاة”.

يذكر أن مستشفى الرمد بكفر الشيخ، استقبلت إحدى الفتيات وكانت مصابة بـ”خراج” في عينها، وكانت الفتاة حامل، ودعت الطبيبة الفتاة بعمل تحاليل وأخبرتها الفتاة أنها ليست متزوجة وتعرضت لممارسات جنسية كثيرًا مقابل 20 جنيهًا في المرة، وبعد عمل التحاليل فوجئت الطبيبة أن الفتاة مصابة بالإيدز.