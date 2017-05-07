في استثمارات المرحلة المقبلة "بلتون": نركز على القطاعات الاستهلاكية

قال ماجد شوقي نائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إن شركته ستركز على القطاعات الاستهلاكية التي تمس أكبر عدد من المواطنين في استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

واعتمدت مصر على الاستهلاك المحلي إلى جانب الاستثمار الحكومي في تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الماضي التي عانى فيها الاقتصاد بشكل كبير بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وقال شوقي خلال مؤتمر بورتفليو إيجيبت 2017 اليوم، إن القطاعات الاستهلاكية لم تأخذ حقها في التمويل خلال الفترات الماضية، مطالبا الحكومة بالتركيز على تنمية تلك القطاعات، مشيرا إلى أن الصين اعتمدت في البداية على الاقتصاد الاستهلاكي حتى تحولت تدريجيا للاعتماد على التصدير