ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه ضابط شرطة استولى على نصف مليون جنيه من تاجر بزعم تحويلها إلى دولارات فى العمرانية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تقدم تاجر ببلاغ للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد بتعرضه للنصب على يد عدد من الأشخاص استولوا منه على نصف مليون جنيه، وبإجراء التحريات التى أشرف عليها العقيد علاء فتحى مفتش المباحث الجنائية، تبين أن ضابط شرطة بقوات أمن الجيزة و10 أشخاص آخرين، وراء ارتكاب الواقعة.

وتبين أنهم اتفقوا مع التاجر على تحويل المبلغ إلى دولارات، وأثناء تسلم المبلغ، ادعى الضابط بأنه من إدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة واستولى على الأموال.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن النقيبان معتصم رزق وأحمد شلتوت من القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.