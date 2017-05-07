محافظ القاهرة: 167 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة2017-05-07 14:18:20
قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، بزيارة ميدانية لمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة، لتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة، والتي بدأت اليوم بامتحان اللغة العربية.
وأكد المحافظ أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة بلغ حوالي 167 ألف تلميذ وتلميذة موزعون على 802 لجنة.
ولفت عبد الحميد إلى تلقي تقرير من مديرة مديرية التربية والتعليم بأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية أكدت أن كافة اللجان تعمل بصفة طبيعية ولم تتلق أية شكاوى وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.
وأضاف المحافظ أن هناك تعليمات مشددة لغرف العمليات بالتعامل مع أية شكوى فورا بمنتهى الحزم والجدية وإنهاءها على الفور، موضحا أن عمليات تصحيح الإجابات ستبدأ فور انتهاء الامتحان وذلك لسرعة إظهار النتيجة وطمأنة أولياء الأمور.
وشدد المحافظ على توفير طبيب بكل مدرسة أو زائرة صحية على الأقل للتعامل على أي طارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة.
رافق المحافظ في جولته مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فاطمة خضر، ورئيس حي غرب القاهرة اللواء إبراهيم عبد الهادي، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.
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