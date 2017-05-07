دعوة السيسي للمشاركة في القمة «الإسلامية - الأمريكية»2017-05-07 14:06:19
شفت تقارير صحفية، بعضا من تفاصيل الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية في 23 مايو الجاري.
وبحسب صحيفة «عاجل» السعودية، أشارت المعلومات الواردة بشأن الزيارة المرتقبة، أن الرياض ستحتضن 3 قمم ذات أهمية إستراتيجية إقليميًّا.
ويعقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القمة الأولى مع ترامب، بشكل منفرد، تليها قمة تجمع ترامب بقادة دول الخليج العربية، ثم قمة إسلامية - أمريكية، وفقًا لما أوردته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأحد.
وستركز القمة السعودية الأمريكية على تعميق العلاقات الثنائية، والتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم للتوقيع عليها في وقت لاحق بواشنطن.
فيما تُناقش قمة خليجية أمريكية ملف العلاقات بجميع جوانبها، إضافةً إلى مواجهة السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وسبل ردعها، ووقف تدخلاتها في الشئون الداخلية لدول الجوار العربي، بجانب ملف مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وحول القمة الإسلامية - الأمريكية، بدأ المسئولون بالمملكة تقديم الدعوات لأهم قادة العالم الإسلامي، ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، وعدد من القادة الذين تشارك دولهم في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الذي أعلنته المملكة في ديسمبر 2015.
ومن المتوقع أن تُناقش القمة الإسلامية - الأمريكية ملف “الكراهية”، وسيوجه ترامب خلالها رسالة للمسلمين حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة “لا تقف ضد الإسلام”.
وكان ترامب أعلن من البيت الأبيض نيته زيارة السعودية، في 23 مايو الجاري، وتُعتبر الزيارة الأولى تاريخيًّا لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له.
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