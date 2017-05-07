أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر على إحداث تنمية زراعية شاملة ومستدامة في سيناء، والنهوض بمستوى معيشة أبنائها والحفاظ على استقرارهم، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد من المحافظات الواعدة في مصر والتي ستشملها خطط التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون في تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، ومتابعة الأنشطة والبرامج الزراعية بها.

وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون في تنشيط وتفعيل المشروعات الزراعية بالمحافظة، فضلا عن ضخ كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة بالمحافظة، للتيسير على أبناء سيناء ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار البنا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ جنوب سيناء على البدء في تنفيذ مشروع متكامل للنهوض بالإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنتجات اللحوم والألبان بها، فضلا عن رفع كفاءة مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة.

وأوضح الوزير أن ضمن مشروعات التعاون التي سيتم تنفيذها بالمحافظة أيضا مشروعات الصوب الزراعية، وتنمية التجمعات الزراعية وتطويرها، فضلا عن مد المحافظة بشتلات متنوعة من المحاصيل الزراعية والتي تتناسب مع الظروف المناخية بسيناء، كذلك الاهتمام بزراعة محصول بنجر السكر.