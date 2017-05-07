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الكاف يحدد الأول من يوليو موعدا لمباراة الأهلي وزاناكو بدوري أبطال إفريقيا
لوجو الكاف - الاتحاد الافريقي لكرة القدم - كاف

الكاف يحدد الأول من يوليو موعدا لمباراة الأهلي وزاناكو بدوري أبطال إفريقيا

2017-05-07 14:18:55
أ ش أ

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد مباراة الأهلي وفريق زاناكو الزامبي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي، إن الكاف أخطر ناديه بإقامة مباراة الأهلي أمام فريق زاناكو الزامبي في الأول من شهر يوليو المقبل، موضحا أن النادي تلقى خطابا رسميا من الكاف يخطره بموعد اللقاء المقرر إقامته في زامبيا.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مبارياته ببطولة إفريقيا أمام فريق زاناكو الزامبي أيضا، على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 13 مايو الجاري.

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