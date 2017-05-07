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استخراج 7 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات من السيدات
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استخراج 7 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات من السيدات

2017-05-07 14:10:50
وكالات

شارك قطاع مصلحة الأحوال المدنية في احتفالية المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ بمناسبة استخراج 7 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات من السيدات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين القطاع والمجلس والذي يهدف إلى مساعدة الفئات غير القادرة في الحصول على الخدمات الأساسية من بينها استخراج بطاقات الرقم القومي من خلال عدة مبادرات من بينها مبادرة “بطاقتك حقوقك”.

وشارك مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بكفرالشيخ وعدد من العاملين بالإدارة في الاحتفال الذي أقيم بديوان عام المحافظة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بمناسبة استخراج 7 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات من السيدات بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر .

وأثنى الحضور على جهود وزارة الداخلية وتعاونها المثمر مع المجلس القومي للمرأة من خلال مبادرة (بطاقتك حقوقك) لمساعدة السيدات غير القادرات في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن.

وقام محافظ كفرالشيخ بتسليم عدد من بطاقات الرقم القومي لبعض السيدات المشاركات في الاحتفالية .‎

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