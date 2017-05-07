تخصيص 10 آلاف متر للمنطقة الحرفية وإنشاء معهد أزهري بالفرافرة2017-05-07 14:01:03
وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تخصيص 10 آلاف و200 متر لإنشاء منطقة حرفية بقرية القلمون بمركز الداخلة لخدمة أبناء القرية.
وأضاف سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد - في تصريحات - إنه يتم حالياً عمل لوحات التقسيم للمساحات المخصصة لكل قطعة حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في المناطق الحرفية ، وتخصيص مساحة 180 ألف متر مربع كتقسيم للشباب بقرية عين القضا التي تتبع قرية القلمون، ويتم حاليا عمل الكروكيات ولوحات التقسيم لتحديد القطع وطرحها للشباب ، والقطعة تتراوح مساحتها من 150 إلى 200 متر.
وفي سياق متصل ، قال اللواء محمد العدوي رئيس مركز الفرافرة الوادي الجديد إنه تم الانتهاء من إنشاء معهد أزهري من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية حوالي 8 ملايين و750 ألف جنيه ، موضحا أن المعهد سيدخل الخدمة في العام الدراسي القادم لخدمة أبناء القرية والقرى التابعة لدائرة الوحدة المحلية.
وفي سياق آخر، قال المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد أنه تم الموافقة على إنشاء مخبز بقرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة بتكلفة 200 ألف جنيه لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين، وتم إجراء المعاينة النهائية للمخبز وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية ليتم تشغيله قبل شهر رمضان المعظم ، وذلك لتوفير العناء عن المواطنين خاصةً أنه لا يوجد بالقرية أي مخابز.
من جهة أخرى، أكدت سمية خليل رئيسة مركز الخارجة بالوادي الجديد أنه تم الانتهاء من إنشاء 80 منزلا ريفيا جديدة بقرية بورسعيد الجديدة، و تم وضع القرية ضمن خطة التطوير القادمة، وأنه جاري تخصيص إنشاء مجمع مشروعات صغيرة ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ باتجاه الشباب للمشروعات، وذلك لتوفير فرصة عمل، وتفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بالمجتمع.
وفي سياق آخر اعتمد الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا للمواطنين الأكثر احتياجًا، والحالات الأولى بالرعاية ،وذلك في إطار دعم الحالات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة من خلال استقبالها لأبحاث يتم إعدادها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الزراعية ليثبت من خلالها المواطن أنه لا يتقاضى معاشا أو مرتبا يزيد عن 1200 جنيه أو امتلاكه لأطيان زراعية.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الإعانات للمرأة المعيلة وبنسبة تزيد عن 80%، حيث أن المديرية تساهم بشكل كبير في مساعدة المحتاجين ورعايتهم، وعلى المواطنين الذين تقدموا بأبحاثهم للإدارة التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف مستحقاتهم المالية.
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