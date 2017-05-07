حجز محاكمة 5 متهمين في أحداث «طلعت حرب» لـ3 أغسطس2017-05-07 13:55:43
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث ميدان طلعت حرب، لـ 3 أغسطس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت فى 3 أبريل الماضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهمًا غيابيًا لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب فى 22 يناير 2015، وقيما قام 5 متهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم.
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