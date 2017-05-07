رئيس قومي المرأة : الإعلاميات الإفريقيات هن من يقدن حركة التنوير في مجتمعاتهن2017-05-07 13:55:07
افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات تحت عنوان “حاضر الإعلام الإفريقي ودور الإعلاميات الإفريقيات في تشكيل مستقبله”، والذي نظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحضور السفير حازم فهمي الأمين العام الوكالة المصرية الشراكة من أجل التنمية، وعمر فتحي المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، وليلى المقدم ممثلة البنك الإفريقي للتنمية.
يشارك في البرنامج الذي يستمر حتى 18 مايو الحالي ما يزيد عن ٤٠ إعلامية إفريقية تمثلن ٢٥ دولة وعددا من منظمات إقليمية إفريقية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة مع الوكالة المصرية الشراكة من أجل التنمية، مرحبة بالإعلاميات الإفريقيات، مؤكدة أنهن يمثلن نماذج مشرفه للمرأة الإفريقية، ومبعث فخر يحتذى بها تلقى الضوء على العمل الدؤوب في دعم الإعلام.
وأكدت حرصها الشديد من خلال هذا التعاون مع الوكالة وغرفة صناعة الإعلام إلى وضع ميثاق شرف بشأن التناول الإعلامي للمرأة بأفضل صورة تليق بها، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر الآلية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة، والذي يشرُف بتبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، مؤكدة دعم الإرادة السياسية الدائم للمرأة المصرية بقناعة راسخه أن المرأة تستطيع، حيث أعلن الرئيس تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية في خطوة تاريخية وكلف الرئيس الحكومة وكافة أجهزة الدولة، والمجلس القومى للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.
وأشارت إلى “حملة التاء المربوطة سر قوتك “التي أطلقها المجلس، والتي تؤكد قوة المرأة بدءا من دورها داخل المنزل وحتى وصولها إلى أرفع المناصب، مؤكدة الدور الخطير الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الأجيال الجديدة.
وأكدت ضرورة الاستمرار في تقديم المرأة في صورتها القوية وليست الضعيفة، وطالبتهن بتبني الحملة في بلادهم الإفريقية، مشددة على أن الإعلاميات الإفريقيات هن من يقدن حركة التنوير في مجتمعاتهن.
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