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إخلاء محيط متحف اللوفر بعد العثور على حقيبة مشبوهة
متحف اللوفر

إخلاء محيط متحف اللوفر بعد العثور على حقيبة مشبوهة

2017-05-07 14:10:25
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أخلت الشرطة الفرنسية ساحة متحف اللوفر اليوم الأحد بشكل مؤقت لدواع أمنية والتي من المقرر أن يلتقي فيها مرشح الرئاسة الأوفر حظا ايمانويل ماكرون مع أنصاره الليلة عقب انتهاء التصويت في الجولة الثانية، وطلبت الشرطة من الصحفيين والمارة المتواجدين إخلاء المكان.
وكان ماكرون قد دعا - عبر حسابه على موقع التدوين المصغر (تويتر) - إلى التجمع في ساحة اللوفر في الثامنة مساء أي عقب إغلاق مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء فرنسا وإعلان اسم الفائز في الانتخابات طبقا للمؤشرات الأولية.

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