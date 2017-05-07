أكد خالد مهني، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، أن القطاع بعامليه في حالة طوارئ منذ يومين، وذلك من أجل تغطية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، والتي تستغرق يومين، حيث ينقل قطاع الأخبار تفاصيل الزيارة أولًا بأول وخطوة بخطوة على الهواء مباشرةً.

وأضاف “مهني” في تصريحات خاصة، أنه قام بإلغاء جميع البرامج والتقارير وتطويع جميع قنوات القطاع لتغطية الزيارة فقط لا غير، وبالفعل نجح القطاع في نقل الحدث على جميع قنوات التليفزيون المصري سواء النيل للأخبار أو النايل تي في، أو الأولى التابعة لقطاع التليفزيون المصري، كما ينقل عن التليفزيون المصري بعض القنوات الفضائية.