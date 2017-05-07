أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة زاناكو الزامبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي فريق زاناكو الزامبي ضمن الجولة الأولى من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 13 مايو الجاري، على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية يوم الخميس للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة التي تقام يوم السبت.