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نقص ترطيب الجسم بالماء يؤدى إلى تقلص عضلي لا إرادي
الماء، شرب، عطش، صيف

نقص ترطيب الجسم بالماء يؤدى إلى تقلص عضلي لا إرادي

2017-05-07 13:51:12

شرح الدكتور ألبير كلود كومون ، رئيس المعهد العلمي الفرنسي للطب التجانسي ، كيفية علاج الداء بالداء، موضحا أن نقص المياه في الجسم والأملاح المعدنية يجعل الإنسان يشعر بقشعريرة قوية وتقلص عضلي لا إرادي، وهو ما يشير إلى حاجة الجسم إلى الترطيب السريع.

و أوضح الطبيب الفرنسي أن أفضل الطرق السريعة لعلاج هذه الحالة هو شرب خليط يتكون من لتر ماء مضافا إليه ثلاث ملاعق صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، مع استلقاء الشخص في مكان رطب وبه مروحة، مع تغطية الجسم بعدة مناشف باردة ورطبة.. وفى حالة أستمرار هذه الحالة أكثر من ساعة وزيادة في الشد العضلي فيجب على الفور استشارة الطبيب.

و الجدير بالذكر أنه في بعض حالات نقص ترطيب الجسم يكون مصاحبا بالغثيان والدوار وبارتفاع في درجة الحرارة وصداع في الرأس.

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