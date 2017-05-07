الفنانة زينة في دعوى «خلع عز»: عايزة أخلص2017-05-07 13:50:02
مثَّلت الفنانة زينة أمام محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضي وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح برفقة محاميها معتز الدكر ومحمد رمضان.
وقالت “زينة” للمحكمة خلال نظر دعوى الخلع التى حركتها ضد الفنان احمد عز بعد حصولها على حكم نهائى بثبوت نسب طفليها عز الدين وزين الدين للفنان: “أنا عايزة اخلص واعيش حياة طبيعية ومش معقولة يفضل مصيرى متعلق بواحد شهّر بيا وبأوﻻدى أرجوكم خلصونى”.
وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم معتز الدكر محامى الفنانة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك “الدكر” الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.
وقال محامى الفنانة زينة فى صحيفة دعوى الخلع التى قدمها اليوم إلى محكمة أسرة مدينة نصر إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب رقم539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعماﻻً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001 .
وكانت الدائرة “102” بمحكمة مستأنف الأسرة قضت فى 13 يناير 2016 برفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلي الفنانة زينة “عز الدين” و”زين الدين” له، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت فى حيثيات حكمها إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه وليس بلازم فيه تحرير عقد، ولفت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحرير عقدى زواج عرفيين بين عز وزينة فى 15 يونيو 2012، وإن “زينة” سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميًا وإنها اطمأنت لهذا القول.
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