أعلنت مدينة فينيسيا “البندقية” شمالي إيطاليا حظر عدد من مطاعم الوجبات السريعة بما فيها مطاعم الكباب وكذلك مطاعم البيتزا لتنضم إلى مدن أخرى في البلاد.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية، عن السلطات في مدينة فينسيا السياحية قولها: إن هذه الخطوة ضرورية من أجل الحفاظ على التقاليد الإيطالية والمنظر العام للمدينة بعد أن غزت مطاعم الوجبات السريعة شوارعها وكادت أن تطمس معالمها.

وقالت السلطات البلدية في المدينة: إنها ستبقي على محلات الآيس كريم التقليدية مفتوحة أمام السياح بشكل مقنن.

وقد أوضح مدير السياحة في مدينة البندقية باولا مار أن المدينة لا تعارض بيع الكباب أو أي أنواع أخرى من الوجبات السريعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطوة لم تتخذ من أجل منع الناس من الأكل في الشوارع والميادين العامة بالمدينة رغم من أن الأكل في ميدان “سانت مارك” محظور.

وقد حظرت مدينة فيرونا العام الماضي افتتاح محلات كباب جديدة، في حين تسعى مدينة فلورنسا إلى تقليص الغذاء الأجنبي وذلك في بلد يفخر أهله بالوجبات المحلية التقليدية.