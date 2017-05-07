التخطيط: الإصلاح الإداري ركيزة مهمة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي2017-05-07 13:58:52
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي في مصر ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في إطار توجه الوزارة لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.
وأوضحت السعيد -في بيان اليوم الأحد- أن الاجتماع تناول عرضا لخطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري باعتبارها أحد المرتكزات الهامة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية، حيث أن نظام التعيينات في القطاعات الحكومية سوف يعتمد على المسابقات وفقا لنظام الإعلان.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصف وظيفي ومتطلبات أداء الوظيفة وتحدد نظام اكثر شفافية لتقييم الأداء يعتمد على مبدا الثواب والعقاب.
وبينت أن خطة الإصلاح الإداري تشمل استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين، وأن الوزارة تضع برنامجا زمنيا للانتهاء من ميكنة كافة القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى خطة تطوير الوحدات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي هي مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وأن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:29 GMT
-
مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروع بالإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وصرح الدكتور أحمد ...Sun, 07 May 2017 08:08:35 GMT
-
حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم
يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات ...Sun, 07 May 2017 09:08:45 GMT
-
اجتماع رفيع المستوى لبحث أزمة «السلطة القضائية»
حضر منذ قليل المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر إلى دار القضاء العالي، وتوجه إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مصطفى شفيق، وذلك لمعرفة آخر قرارات ...Sun, 07 May 2017 08:25:47 GMT
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع ...Sat, 06 May 2017 12:16:44 GMT
-
بيفورت تطلق خدمة "الدفع عند الاستلام" عبر البطاقات المصرفية
أعلنت شركة “بيفورت” الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات الالكترونية في العالم العربي، عن تقديم خدمة جديدة تسمح للمتسوقين من مواقع التجارة الإلكترونية بالدفع عبر ...Sun, 07 May 2017 11:53:07 GMT
-
«إسكان النواب» تناقش اليوم قانون «التطوير العقاري»Sun, 07 May 2017 07:35:40 GMT