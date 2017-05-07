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المرصد السوري: القوات النظامية تقصف عدة مناطق في حي القابون
انفجار في سوريا - قصف

المرصد السوري: القوات النظامية تقصف عدة مناطق في حي القابون

2017-05-07 13:46:51
وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن ، بأن قوات النظام قصفت مناطق في حي القابون شمال شرق دمشق.

وقال المرصد -حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية- الأحد إن الاشتباكات تجددت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل مقاتلة من “فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام” من جانب آخر، على محاور في الجبهة الشرقية من حي القابون.

من ناحية أخري نفذت طائرات التحالف الدولي عدة ضربات على مناطق في قرية دبسي فرج بريف الرقة، دون ورود أنباء عن وقوع اصابات.‎

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