أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر واثيوبيا والسودان لديها العديد من الملاحظات حول تقرير المكتب الاستشارية لفحص “سد النهضة” خلال اجتماع ثلاثي بالقاهرة منذ 10 أيام.

وأشار حقيقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، إلى أن ممثلي الدول الثلاثة قد أتفقوا على عمل اجتماع بالعاصمة الإثيوبية “اديس ابابا” خلال أسبوعين لاستكمال مناقشة التقرير.

وأعلن عن حرص الدول الثلاثة الالتزام بإعلان مبادئ سد النهضة واحترام تقرير المكتب الاستشاري.