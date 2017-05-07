الانتهاء من إنشاء 280 وحدة سكنية في «طوخ» بتكلفة 36 مليون جنيه2017-05-07 13:49:01
أعلن المهندس محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عن الانتهاء من إنشاء 280 وحدة سكنية جديدة و16 محلا أمام مدخل قرية ترسا دائرة المركز بتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه.
وقال رئيس المدينة - في تصريح اليوم “الأحد” - إن الوحدات السكينة الجديدة تم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والقوات المسلحة وتم توصيل الخدمات والإنارة العامة للمنطقة وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء وحدات إسكان اقتصادي لتوزيعها على محدودي الدخل والشباب المقبل على الزواج والحالات الإنسانية.
وأكد خيري أنه جارى الانتهاء أيضا من إنشاء كوبري جديد للمشاة أمام قرية ترسا أعلى السكة الحديد بتكلفة تبلغ مليونا و200 ألف جنيه وذلك لخدمة آلاف المواطنين الذين يعبرون خط السكة الحديد وطريق القاهرة الزراعي السريع يوميا للذهاب إلى أعمالهم دون تعرضهم لحوادث الطرق والسير.
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