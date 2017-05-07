ديلي ميل: بريطانيا تدرب سائحيها على حمايتهم من "داعش" في مصر

تعكف الشرطة البريطانية على تدريب العاملين في مجال السياحة وشركات السفر والرحلات والمرشدين السياحيين، من خلال مقاطع فيديو مصورة تمنحهم من خلالها نصائح لطريقة التعامل مع الإرهابيين، وحماية السائحين منهم، خاصة لحظة التعرض لهجوم مسلح في بلدان مثل مصر وتونس.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، أن الشرطة البريطانية ستقدم هذه الأفلام القصيرة لنحو 40 ألفا من العاملين في مجال السفر والسياحة قبيل بدء الموسم السياحي الصيفي.

ونقلت الصحيفة عن “سكوت ويلسون” رئيس الإدارة القومية لوضع سياسات مكافحة الإرهاب في بريطانيا، قوله، أثناء مؤتمر أمني:” يعد الهجوم المسلح على شاطيء سوسة التونسي والذي راح ضحيته 38 بريطانيا، حدثا هاما غير المفاهيم .

وتابع: إن الدول التي تمثل أولوية بالنسبة لخبراء مكافحة الإرهاب في بريطانيا من أجل العمل مع الشرطة المحلية لهذه البلدان ، هي تركيا والمغرب وتونس ومصر وكينيا ونيجيريا .

ولفت ويلسون إلى أن نحو 40 ألفا من العاملين في السياحة سيخضعون للتدريب على مكافحة الإرهاب عند ذهابهم للمنتجعات السياحية.

وتابعت “ديلي ميل” أن الفيديو مدته 6 دقائق فقط، وسيوجه السائحين لكيفية النجاة من الهجوم المسلح من خلال رسالة “اجري اختبيء وبلغ”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركات السياحة والمرشدين السياحيين في بريطانيا قوله إن :” مكتب مكافحة الإرهاب التابع للشرطة البريطانية يدعم هذه المبادرة”.

تعكف الشرطة البريطانية على تدريب العاملين في مجال السياحة وشركات السفر والرحلات والمرشدين السياحيين، من خلال مقاطع فيديو مصورة تمنحهم من خلالها نصائح لطريقة التعامل مع الإرهابيين، وحماية السائحين منهم، خاصة لحظة التعرض لهجوم مسلح في بلدان مثل مصر وتونس.