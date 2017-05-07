أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور انتهاء أزمة إيقاف عضوية الصحفيين بعد زيارة حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، الذي جاء لحل أزمة عضوية الصحفيين داخل النادي، إثناء تواجد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأضح رئيس الزمالك أنه لا توجد أزمة مع الصحفيين لكن الغضب يأتي بسبب بعض الأخبار المفبركة ضد النادي، متمنيًا أن يتم نشر الحقيقة فقط وان تتم معاقبه من يروج الشائعات الكاذبة التي تنال من استقرار الوطن.

وشدد منصور على أنه لم يمنع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق من تجديد عضويته بالزمالك، مؤكدا أنه تم إرسال كارنية العضوية الخاص به عن طريق وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز قائلا: “لم أمنع خالد الغندور أيضا من دخول الزمالك كما تردد”.