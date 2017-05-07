استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي اندريل كوفكوتو، وعددا من الوفد المرافق له في مقر وزارة الانتاج الحربي.

وأكد العصار حرص وزارة الانتاج الحربي على التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والشركات البيلاروسية في مختلف مجالات التصنيع من أجل تنفيذ مشروعات ومنتجات مشتركة تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لدولة بيلاروسيا وكذلك القاعدة الصناعية الكبيرة في مصر.

وقال العصار إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بالتعاون مع بيلاروسيا في عدة مجالات منها انشاء محطات تحلية الصرف الصحي وتنقية المياه،كذلك مجال تدوير المخلفات .

كما استعرض العصار الإمكانات التكنولوجية والبشرية لشركات الإنتاج الحربي وكذلك المنتجات التي تقوم بإنتاجها هذه الشركات سواء الحربية والمدنية.

من جانبه أكد وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي اندريل كوفكوتو أنه جاء مع الوفد البيلاروسي إلى مصر لعقد عدة اتفاقيات مع مختلف الوزارات المصرية في عدة مجالات وذلك تنفيذا لرغبة القيادة السياسية للبلدين في تحقيق تقدم ملموس في مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

وقال كوفكوتو إنه يسعى إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والوزارات والشركات المصرية الأخرى في مجالات منها مشروع حفر آبار المياه والاستشعار عن بعد والكيماويات وإنتاج وتوريد محطات التنبؤ المبكر للحريق والاعاصير ومجال الحواسيب فائقة السرعة ومجال استخراج المعادن الطبيعية والذهب.

واقترح كوفكوتو تشكيل لجنة مكونة من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة البيئة المصرية لزيارة بيلاروسيا للاطلاع على إمكانيات الوزارات والشركات لديها لتحديد مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين المصري والبيلاروسي .