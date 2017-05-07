وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت ظهر اليوم الأحد حيث كان في استقباله أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري في المطار الأميري بالكويت لدى وصوله إلى الكويت، وكان في استقباله أمير البلاد صباح الأحمد الصباح حيث عزفت الموسيقي السلامين الوطنين لمصر والكويت كما صافح الرئيس وأمير الكويت حرس الشرف.

وجرت مباحثات ثنائية للرئيس السيسي وأمير دولة الكويت بمطار الكويت الدولي بحضور الوفد المرافق للرئيس وكبار المسؤولين بالكويت.

كما يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحاثات ثنائية مع أمير الكويت يعقبها جلسة مباحاثات موسعة تضم وفد البلدين.

كما يلتقي الرئيس السيسي مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

كما يقيم أمير الكويت مأدبتي غداء وعشاء تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية – الكويتية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين وعددا من الملفات الإقليمية كان أبرزها الوضع في ليبيا وسبل تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وتأتي زيارة الرئيس إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما يسهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيدًا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.