بالفيديو.. انطلاق مسيرة «الأقصى مسئوليتي» بمشاركة رائد صلاح2017-05-07 12:46:20
انطلقت صباح اليوم الأحد مسيرة “الأقصى مسئوليتي” مشيا على الأقدام من مدينة حيفا إلى مدينة القدس المحتلة، تقدّمها شيخ الأقصى رائد صلاح، بمشاركة في بعض محطاتها، حيث تمنعه المؤسسة الإسرائيلية منذ سنوات من دخول مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وذكرت وكالة “شهاب” أن المسيرة تنظم للسنة الثالثة على التوالي عددا من أبناء مدينة حيفا وعلى رأسهم الشيخ سندباد طه، بعنوان “الأقصى مسئوليتي”.
وقال طه: “نتوجه للمسجد الأقصى بنية صافية، والصبر هو المفتاح في المسيرة، المسيرة مهمة جدا في رسالتها ويجب علينا أن نكون تحت عنوان واحد هو أن المسجد الأقصى في خطر وهو مسئولية كل مسلم وعربي في العالمين العربي والإسلامي”.
وأكد طه أن المسيرة مستقلة وهي لا تتبع لأي جهة سياسية، وأنه يشرف عليها ويقوم على تنظيمها بشكل شخصي منذ انطلاقتها الأولى.
من جانبه قال الشيخ رائد صلاح: “سنبقى على العهد وإن وقع علينا البلاء سنزداد وفاء بعهدنا، لن نسمع لمغرض لن نسمع لمثبط لن نسمع لمشكك، سنبقى على العهد نحن قادمون يا قدس نحن قادمون يا أقصى، وعما قريب لن يطول الزمان حتى نلتقى بآلاف المسيرات التي ستأتي مشيا على الاقدام من حاضرنا الإسلامي والعربي ومن حاضرنا الفلسطيني، سيأتون من كل الدنيا لنردد سويا ونقول “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.
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