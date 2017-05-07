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وزير الكهرباء والطاقة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري‎
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‎

وزير الكهرباء والطاقة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري‎

2017-05-07 12:42:46
محيط: أ. ش. أ

قام وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد حامد شاكر اليوم الأحد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، على هامش الاتفاقية المزمع توقيعها بين هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والأكاديمية العربية.

وقام رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمرافقة وزير الكهرباء في جولة بالأكاديمية، حيث تضمنت الجولة زيارة لمبنى القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وزيارة معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.

واستمع وزير الكهرباء لشرح تفصيلي عن الأكاديمية وقام بمشاهدة فيلم تسجيلي عن مبنى القبة السماوية لمدة 20 دقيقة.

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