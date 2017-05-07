تأجيل محاكمة رئيس حي «روض الفرج» المتهم بالرشوة لـ6 يونيو2017-05-07 12:41:52
قررت الدائرة 13 شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار يوسف عثمان عبدالله، وسكرتير عصام ترك، اليوم الأحد، تأجيل أولي جلسات محاكمة رئيس حي روض الفرج المهندس محمد عبدالنبي أبو العينين، المتهم بالرشوة مقابل اصدار تراخيص هدم وبناء مخالفة للقانون لجلسة 6 يونيو المقبل لمناقشة الشهود.
كشفت تحقيقات النيابة، تلقى رئيس الحي “المتهم”، رشوة من رجل الأعمال مفيد سعد نظير، رئيس مجلس إدارة شركة “بسنت” للمقاولات، عبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه له، و3 آلاف جنيه لكل مهندس بالحي، بالإضافة إلى تليفون محمول ماركة “سامسونج”، من أجل إنهاء إجراءات الرخص الخاصة بالبناء والهدم، لرجل الأعمال المذكور.
وتم القبض على رئيس الحي متلبسا بالرشوة وتم التسجيل له بالصوت والصورة من قبل ضباط الرقابة الإدارية، حيث تبين أن رئيس الحي أصدر قرارات مزورة ومخالفة للقانون بالهدم والبناء تجاوزت قيمة الفساد فيها، من إهدار أموال الدولة، وتربيح الغير، تجاوزت مبلغ 120 مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات أنه في واقعة واحدة قام بتزوير قرار هدم لمصنع وتحويله إلى أبراج سكنية، أهدر فيها مبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه على خزينة الدولة، قيمة أوراق التراخيص وحدها بخلاف تربيح الغير بالملايين.
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