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تأجيل دعوى بطلان «انتخابات الصحفيين» لـ21 مايو
نقابة الصحفيين

تأجيل دعوى بطلان «انتخابات الصحفيين» لـ21 مايو

2017-05-07 12:38:14

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أقامها محسن محمد هاشم، ويطالب فيها ببطلان انتخابات التجديد النصفى الأخيرة بنقابة الصحفيين، إلى جلسة 21 مايو.

واختصمت الدعوى رقم 39160 لسنة 71 قضائية، نقيب الصحفيين .

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