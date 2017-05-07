دافع المخرج الهندي المخضرم بريادارشان، الذي ترأس لجنة تحكيم المهرجان الرابع والستين للأفلام الوطنية الهندي، عن اختيار مواطنه “أكشاي كومار” كأفضل ممثل.

ولفت المخرج الهندي إلي أن هذا القرار يمكن انتقاده ولكنه مع ذلك يسانده، مؤكدا أن قرارات هيئة لجنة التحكيم نهائية ويجب أن تحترم،حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف انديا”.

وشدد بريادارشان علي أن لجنة التحكيم أعطت أولوية للأفلام التي تناقش قضايا اجتماعية وتعكس الثقافة والمعتقدات الهندية لذلك كانت هذه الأمور محط اهتمام اللجنة حينما حددت الفائزين بالجائزة، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

كما لفت المخرج الهندي إلي أن عملية اختيار الفائزين بالجوائز استغرقت شهرين.

يذكر أن أكشاي كومار قد فاز بجائزة أحسن ممثل في هذا المهرجان الهندي عن دوره في فيلم “رستم”، وهو ما انتقده العديد من الناس خاصة أنه كانت هناك منافسة قوية مع العديد من الممثلين الآخرين مثل عامر خان الذي قام ببطولة فيلم “دانجال” مؤخرا